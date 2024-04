Их называют "утюгами": краснодарские инженеры создали эффективное оружие против БПЛА

Российские военные начали использовать на СВО новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Орнитолог-1М+," которую они прозвали "утюгами." Эта система разработана в Краснодаре инженерами компании "Элтех-ЮГ", сообщает EADaily.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0