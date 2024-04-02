Их называют "утюгами": краснодарские инженеры создали эффективное оружие против БПЛА

Российские военные начали использовать на СВО новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Орнитолог-1М+," которую они прозвали "утюгами." Эта система разработана в Краснодаре инженерами компании "Элтех-ЮГ", сообщает EADaily.
Устройство "Орнитолог-1М+" способно различными настройками либо приземлять беспилотники, либо заставлять их застывать в воздухе или поворачиваться обратно. Кроме того, оно может блокировать передачу изображения и разряжать батарею дрона менее чем за 5 минут.
Внешне устройство напоминает небольшую зеленую платформу с ручкой посередине, что действительно схоже с формой утюга.
По словам руководителя компании "Элтех-ЮГ", уже около тысячи таких устройств отправлено на передовую для борьбы с украинскими беспилотниками. Сейчас волонтёры готовят к выпуску еще одну партию антидроновых систем.
Кроме того, краснодарские энтузиасты ранее представили уникальное устройство под названием "Птицелов", которое обнаруживает беспилотники в радиусе 2 километров и предупреждает военных о их приближении звуком или вибрацией.
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