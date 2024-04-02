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Их называют "утюгами": краснодарские инженеры создали эффективное оружие против БПЛА

Краснодарские инженеры создали систему радиоэлектронной борьбы против БПЛА

Силовые структуры

Российские военные начали использовать на СВО новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Орнитолог-1М+," которую они прозвали "утюгами." Эта система разработана в Краснодаре инженерами компании "Элтех-ЮГ", сообщает EADaily.

Краснодарские инженеры создали систему радиоэлектронной борьбы против БПЛА
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Устройство "Орнитолог-1М+" способно различными настройками либо приземлять беспилотники, либо заставлять их застывать в воздухе или поворачиваться обратно. Кроме того, оно может блокировать передачу изображения и разряжать батарею дрона менее чем за 5 минут.

Внешне устройство напоминает небольшую зеленую платформу с ручкой посередине, что действительно схоже с формой утюга.

По словам руководителя компании "Элтех-ЮГ", уже около тысячи таких устройств отправлено на передовую для борьбы с украинскими беспилотниками. Сейчас волонтёры готовят к выпуску еще одну партию антидроновых систем.

Кроме того, краснодарские энтузиасты ранее представили уникальное устройство под названием "Птицелов", которое обнаруживает беспилотники в радиусе 2 километров и предупреждает военных о их приближении звуком или вибрацией.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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