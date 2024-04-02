"Должны созреть условия": В России рассказали, когда ВС РФ возьмут украинскую столицу

Эксперт Матвийчук: взятие Киева возможно в случае успешного продвижения армии РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о необходимости создания определенных условий перед взятием Киева армией России.

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В беседе с NEWS. ru он заявил, что для этого необходимо успешное продвижение войск в направлении Одессы, Николаева и Харькова. Он подчеркнул, что победы российских вооруженных сил на фронте играют ключевую роль.

Эксперт также отметил, что для успешного завершения операции необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не мог управлять страной. Однако, по его мнению, осознание бесполезности сопротивления со стороны жителей и администрации Киева является еще более важным фактором.

Матвийчук подчеркнул, что взятие такого крупного города, как Киев, не может осуществляться классическим штурмом, и оно должно происходить при определенных военно-политических условиях.