ВС РФ прорывают оборону ВСУ: армия уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова

Эксперт Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, передовые разведывательные подразделения Вооруженных сил России активно действуют на Купянском направлении и приближаются к окраинам Харькова, что свидетельствует о начале сражений за этот населенный пункт.

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В беседе с NEWS. ru он отметил, что российская армия наносит авиаудары по объектам критической инфраструктуры украинских вооруженных сил.

Эксперт также отметил, что оборонительные позиции уплотняются, что может указывать на подготовку к формированию оборонительной линии в районе Чугуевки.

По мнению Матвийчука, Российская Федерация также готовит крупные военные действия в районе Херсона, а также по направлению населенного пункта Работино с возможным дальнейшим наступлением на Краматорск.