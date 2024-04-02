ВС РФ прорывают оборону ВСУ: армия уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова

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Эксперт Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась

Силовые структуры » Военные новости

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, передовые разведывательные подразделения Вооруженных сил России активно действуют на Купянском направлении и приближаются к окраинам Харькова, что свидетельствует о начале сражений за этот населенный пункт.

Эксперт Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В беседе с NEWS. ru он отметил, что российская армия наносит авиаудары по объектам критической инфраструктуры украинских вооруженных сил.

Эксперт также отметил, что оборонительные позиции уплотняются, что может указывать на подготовку к формированию оборонительной линии в районе Чугуевки.

По мнению Матвийчука, Российская Федерация также готовит крупные военные действия в районе Херсона, а также по направлению населенного пункта Работино с возможным дальнейшим наступлением на Краматорск.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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