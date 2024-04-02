По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, передовые разведывательные подразделения Вооруженных сил России активно действуют на Купянском направлении и приближаются к окраинам Харькова, что свидетельствует о начале сражений за этот населенный пункт.
В беседе с NEWS. ru он отметил, что российская армия наносит авиаудары по объектам критической инфраструктуры украинских вооруженных сил.
Эксперт также отметил, что оборонительные позиции уплотняются, что может указывать на подготовку к формированию оборонительной линии в районе Чугуевки.
По мнению Матвийчука, Российская Федерация также готовит крупные военные действия в районе Херсона, а также по направлению населенного пункта Работино с возможным дальнейшим наступлением на Краматорск.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.