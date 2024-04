ВС РФ прорывают оборону ВСУ: армия уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, передовые разведывательные подразделения Вооруженных сил России активно действуют на Купянском направлении и приближаются к окраинам Харькова, что свидетельствует о начале сражений за этот населенный пункт.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0