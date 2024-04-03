Украинские военные назвали условие для стратегического успеха ВС РФ

Украинские военные рассказали журналистам Politico о своих опасениях

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские офицеры рассказали журналистам издания Politico о своих опасениях относительно успеха ВС РФ и назвали возможную причину поражения ВСУ.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия сконцентрирует усилия в одном месте.

"Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия".

Среди факторов, способствующих прорыву украинской обороны, аналитики включают численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб ФАБ, приспособленных для управляемого полёта. Начало масштабного наступления российской армии ожидается к августу или раньше.

Украинские офицеры сомневаются в поступлении западной помощи и в целом настроены пессимистично. В целом, ни на Западе, ни даже на Украине никто уже не говорит о возможности "стратегического поражения" России.