Украинские военные назвали условие для стратегического успеха ВС РФ

Украинские офицеры рассказали журналистам издания Politico о своих опасениях относительно успеха ВС РФ и назвали возможную причину поражения ВСУ.
Фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия сконцентрирует усилия в одном месте.
"Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия".
Среди факторов, способствующих прорыву украинской обороны, аналитики включают численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб ФАБ, приспособленных для управляемого полёта. Начало масштабного наступления российской армии ожидается к августу или раньше.
Украинские офицеры сомневаются в поступлении западной помощи и в целом настроены пессимистично. В целом, ни на Западе, ни даже на Украине никто уже не говорит о возможности "стратегического поражения" России.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.