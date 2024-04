Некоторые солдаты ВСУ, попавшие в плен, просят российское гражданство

Украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence