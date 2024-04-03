Некоторые солдаты ВСУ, попавшие в плен, просят российское гражданство

Командир "Ахмата" Алаудинов: украинские военнопленные просят гражданство России

Украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

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По его словам, одному из таких украинских бойцов, уроженцу Донбасса уже вручили российский паспорт. Гражданство РФ получил Валерий Шевченко, который добровольно стал бойцом ВС РФ.

"Этот боец, получивший гражданство РФ, сдался еще в 2023 году. Он обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину, чтобы его не возвращали на сторону Украины", — рассказал помощник главы Чеченской республики, слова которого приводят РИА Новости.

Алаудинов также сообщил, что еще есть несколько украинских бойцов, которые хотят стать российскими гражданами.

Офицер считает, что вопрос с ними в ближайшем будущем будет решен, и они получат паспорт РФ.

Глава спецназа "Ахмат" рассказал, что основное противостояние идет не с украинским народом. Наша страна в этом случае показывает свой настрой в отношении тех, кто готов убрать оружие и сдаться в плен ВС РФ.