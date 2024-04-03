Попасть под удар беспилотника шансов меньше, чем под машину — генерал-майор ФСБ Михайлов

После вчерашней атаки беспилотных летательных аппаратов на Татарстан возник вопрос: "Способны ли дроны достичь Казани?". Вероятность такого сценария прокомментировал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

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По его мнению, это вопрос, требующий обдуманного ответа. Все будет зависеть от эффективности системы противовоздушной обороны. В этой ситуации играют ключевую роль несколько факторов: высота, на которой будут находиться беспилотники, их дальность полета, а также выбранный маршрут.

"Необходимо быть готовыми всегда, а не только в момент кризиса. Каждая организация должна стремиться к выполнению предъявленных к ней требований. У каждой структуры свои обязанности: у систем противовоздушной обороны — свои, у гражданской обороны — свои, у МЧС — свои. Важно, чтобы все они осуществляли свою работу", — подчеркнул он.

При этом генерал-майор отметил, что вероятность попадания под атаку беспилотника намного меньше, чем под попадание под машину. Они нацелены на поражение инфраструктуры, систем переработки и производства, поэтому именно эти объекты должны быть надлежащим образом защищены, сообщает inkazan.ru.