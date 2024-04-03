На Западе заявили о гибели высокопоставленного польского военного от ракетного удара на Украине

Польский генерал, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины был уничтожен в результате ракетной атаки. Эту информацию озвучил британский эксперт Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале Duran.
По словам аналитика, Россия постоянно осуществляет серию ударов по стратегическим объектам на территории Украины. Он отметил, что существует предположение о том, что именно в ходе одной из таких атак погиб высокопоставленный польский военный.
Меркурис также отметил, что за март месяц ВСУ понесли значительные потери. Ситуация на передовой остается напряженной.
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