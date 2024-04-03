Bloomberg: ситуация на Украине становится критической

Журналисты Bloomberg рассказали о критическом положении ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В статье Bloomberg посвящённой ситуации на Украине отмечается, что положение дел на фронте резко ухудшилось с января.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Во-первых, сказывается нехватка боеприпасов, поскольку украинская и западная промышленность не успевают наращивать производство и поставки снарядов наравне с российскими конкурентами.

Во-вторых, сократился поток поставок западной военной техники. Перебои с финансированием, политические дискуссии, предвыборная неопределённость в США привели к сокращению объёмов западной помощи.

Аналитики издания делают однозначный вывод о том, что новое летнее наступление российской армии Украина отразить не сможет, и её армия проиграет кампанию.