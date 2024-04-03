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Bloomberg: ситуация на Украине становится критической

Журналисты Bloomberg рассказали о критическом положении ВСУ

0:42
Силовые структуры

В статье Bloomberg посвящённой ситуации на Украине отмечается, что положение дел на фронте резко ухудшилось с января.

Журналисты Bloomberg рассказали о критическом положении ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Во-первых, сказывается нехватка боеприпасов, поскольку украинская и западная промышленность не успевают наращивать производство и поставки снарядов наравне с российскими конкурентами. 

Во-вторых, сократился поток поставок западной военной техники. Перебои с финансированием, политические дискуссии, предвыборная неопределённость в США привели к сокращению объёмов западной помощи.

Аналитики издания делают однозначный вывод о том, что новое летнее наступление российской армии Украина отразить не сможет, и её армия проиграет кампанию. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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