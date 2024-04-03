Bloomberg: ситуация на Украине становится критической

В статье Bloomberg посвящённой ситуации на Украине отмечается, что положение дел на фронте резко ухудшилось с января.
Во-первых, сказывается нехватка боеприпасов, поскольку украинская и западная промышленность не успевают наращивать производство и поставки снарядов наравне с российскими конкурентами.
Во-вторых, сократился поток поставок западной военной техники. Перебои с финансированием, политические дискуссии, предвыборная неопределённость в США привели к сокращению объёмов западной помощи.
Аналитики издания делают однозначный вывод о том, что новое летнее наступление российской армии Украина отразить не сможет, и её армия проиграет кампанию.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.