Начальник одного из отделов полиции в столице уволили из органов

Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Андрей Тургенев был уволен из органов внутренних дел.
В отношении его экс-подчиненного проводят служебную проверку.
Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского главка МВД РФ, сейчас он отстранен от исполнения своих обязанностей.
Если же вину второго подтвердят, его тоже уволят. Кроме того, бывшему подчиненному Тургенева в таком случае будет грозить наказание.
В телеграм-канале Baza сообщили, что Тургенева обвиняют в организации незаконной миграции.
Кстати, на сайте УВД по ТиНао ГУМВД РФ по Москве есть информация, что начальником отдела полиции в Коммунарке сейчас значится подполковник Павел Аршун.
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