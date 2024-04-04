Начальник одного из отделов полиции в столице уволили из органов

Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенев уволен из органов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Андрей Тургенев был уволен из органов внутренних дел.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В отношении его экс-подчиненного проводят служебную проверку.

Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского главка МВД РФ, сейчас он отстранен от исполнения своих обязанностей.

Если же вину второго подтвердят, его тоже уволят. Кроме того, бывшему подчиненному Тургенева в таком случае будет грозить наказание.

В телеграм-канале Baza сообщили, что Тургенева обвиняют в организации незаконной миграции.

Кстати, на сайте УВД по ТиНао ГУМВД РФ по Москве есть информация, что начальником отдела полиции в Коммунарке сейчас значится подполковник Павел Аршун.