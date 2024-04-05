Российские военные достали из под земли единственный экземпляр бронемашины полка "Азов"*

Российские военные обнаружили ранее украденную с завода бронемашину "Азовец"*

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные провели ремонтно-эвакуационную операцию, которая заключалась в обнаружении и извлечении из-под земли бронемашины "Азовец"*, принадлежащей украинскому националистическому полку "Азов"*, сообщил представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным "Карат" в беседе с РИА Новости.

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"Азовец"* был разработан в 2015 году с целью использования в городских боевых условиях и был оценен в 5 миллионов долларов за единицу. Производство данных бронемашин осуществлялось на тренировочной базе "Азова"* на киевском заводе АТЕК.

Однако, хотя проект имел многообещающие перспективы, он столкнулся с рядом серьезных проблем. Испытания "Азовца"* были приостановлены после того, как стало известно, что в качестве оборудования для наблюдения использовались обычные камеры, вместо специализированных приборов.

Это привело к возбуждению уголовного дела военной прокуратурой и СБУ. В итоге, единственный существовавший экземпляр "Азовца"* был похищен у разработчиков в Киеве, предположительно, членами "Азова"*, а затем спрятан на их базе.

"Карат" подчеркнул, что обнаружение машины является подтверждением факта злоупотребления бюджетными средствами. Он также выразил мнение о низкой эффективности проекта и предположил, что средства могли быть специально направлены на него без должного контроля и эффективного использования.

*Запрещенная в России террористическая организация.