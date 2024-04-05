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ОАК начала поставлять фронтовые бомбардировщики Су-34 для ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация открыла поставки военных самолетов для ВКС России

Силовые структуры » Военные новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая находится в составе "Ростеха", открыла поставки фронтовых самолетов для Воздушно-космических сил России.

Объединенная авиастроительная корпорация открыла поставки военных самолетов для ВКС России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Первая партия бомбардировщиков Су-34 передана ВКС РФ в рамках исполнения гособоронзаказа", — сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Самолеты собрали на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Техника отправлена заказчику после того, как прошла комплекс заводских испытаний.

"Все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не сбавляют темпы производства", — сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Добавим, что фронтовые бомбардировщики Су-34 очень важны для ударной мощи российской фронтовой авиации. Они могут применять перспективные авиационные средства поражения, увеличивать дальность поражения наземных и надводных целей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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