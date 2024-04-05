ОАК начала поставлять фронтовые бомбардировщики Су-34 для ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация открыла поставки военных самолетов для ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая находится в составе "Ростеха", открыла поставки фронтовых самолетов для Воздушно-космических сил России.

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"Первая партия бомбардировщиков Су-34 передана ВКС РФ в рамках исполнения гособоронзаказа", — сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Самолеты собрали на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Техника отправлена заказчику после того, как прошла комплекс заводских испытаний.

"Все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не сбавляют темпы производства", — сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Добавим, что фронтовые бомбардировщики Су-34 очень важны для ударной мощи российской фронтовой авиации. Они могут применять перспективные авиационные средства поражения, увеличивать дальность поражения наземных и надводных целей.