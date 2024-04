ОАК начала поставлять фронтовые бомбардировщики Су-34 для ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая находится в составе "Ростеха", открыла поставки фронтовых самолетов для Воздушно-космических сил России.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International