ОАК начала поставлять фронтовые бомбардировщики Су-34 для ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая находится в составе "Ростеха", открыла поставки фронтовых самолетов для Воздушно-космических сил России.
"Первая партия бомбардировщиков Су-34 передана ВКС РФ в рамках исполнения гособоронзаказа", — сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Самолеты собрали на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Техника отправлена заказчику после того, как прошла комплекс заводских испытаний.
"Все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не сбавляют темпы производства", — сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Добавим, что фронтовые бомбардировщики Су-34 очень важны для ударной мощи российской фронтовой авиации. Они могут применять перспективные авиационные средства поражения, увеличивать дальность поражения наземных и надводных целей.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.