Украина продолжает террористическую деятельность: три мирных жителя ранены в результате обстрела Брянской области

В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic