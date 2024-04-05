Украина продолжает террористическую деятельность: три мирных жителя ранены в результате обстрела Брянской области

В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.
Глава государства отметил, что Россия не стремится к оккупации украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.
Российский лидер назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" основными целями СВО.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.