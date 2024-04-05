Украина продолжает террористическую деятельность: три мирных жителя ранены в результате обстрела Брянской области

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Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка

Силовые структуры » Военные новости

В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Глава государства отметил, что Россия не стремится к оккупации украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Российский лидер назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" основными целями СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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