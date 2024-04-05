Эксперт назвал причину, по которой 40 БПЛА ВСУ долетели до Ростовской области

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Военэксперт Матвийчук: ВСУ ищут "слепые зоны" в российской ПВО

0:39
Силовые структуры » Военные новости

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинские Вооруженные силы могли заранее просчитать маршрут для 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были уничтожены над Ростовской областью в начале апреля.

Военэксперт Матвийчук: ВСУ ищут "слепые зоны" в российской ПВО
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что ВСУ стремились найти "слепые зоны" в российском радиолокационном поле, чтобы обойти системы ПВО.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 4 на 5 апреля российские ПВО сбили 53 беспилотных летательных аппарата, запущенных украинскими военными в направлении объектов в пяти областях страны. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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