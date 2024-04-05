Эксперт назвал причину, по которой 40 БПЛА ВСУ долетели до Ростовской области

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинские Вооруженные силы могли заранее просчитать маршрут для 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были уничтожены над Ростовской областью в начале апреля.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что ВСУ стремились найти "слепые зоны" в российском радиолокационном поле, чтобы обойти системы ПВО.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 4 на 5 апреля российские ПВО сбили 53 беспилотных летательных аппарата, запущенных украинскими военными в направлении объектов в пяти областях страны.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.