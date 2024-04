ВСУ распыляют свои силы: Россия вынуждает Украину к изнурительной и постоянной передислокации войск

Согласно материалу, опубликованному в National Interest, действия российских вооруженных сил на передовой приводят к необходимости украинским военным рассредоточивать свои подразделения. Российская армия прорывают фронт в различных направлениях, что вынуждает Украину постоянно перебрасывать свои воинские части.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.