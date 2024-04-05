Согласно материалу, опубликованному в National Interest, действия российских вооруженных сил на передовой приводят к необходимости украинским военным рассредоточивать свои подразделения. Российская армия прорывают фронт в различных направлениях, что вынуждает Украину постоянно перебрасывать свои воинские части.
Источник отмечает, что российские военные успешно приспособились к условиям открытой боевой деятельности и массового применения беспилотников. В частности, российская армия применяет современные тактики пехотных штурмов, а также эффективно противодействует дронам противника. В последнее время также отмечается использование планирующих бомб в ударах.
Эксперты издания указывают, что прогресс российской армии свидетельствует о поражении Украины, особенно в случае, если западные страны не окажут поддержку поставками вооружений и боеприпасов.
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