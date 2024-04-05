Придумали способ избежать мобилизации. Украинцы стали массово жениться на женщинах-инвалидах

Украинцы придумали способ как избежать мобилизации и не отправиться в зону СВО. Они стали заключать браки с женщинами-инвалидами. Пишет о этом украинский антикоррупционный центр "NGL Media".
Дело в том, что согласно законодательству страны, если у мужчины есть близкий родственник с инвалидностью, по закону можно уволиться с военной службы или получить отсрочку от мобилизации.
Портал Lenta. ru сообщает, что те, кто эту систему "проворачивает", зарабатывают от двух до семи тысяч евро на организации таких браков.
В соцсетях даже появились группы, где делают ложные предложения пожениться. Там публикуют объявления, чтобы помочь уклонистам найти женщину-инвалида.
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