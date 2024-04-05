Украина готовится атаковать Россию дронами с дальностью до 3300 км
Украина получит дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров
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Согласно информации немецкой газеты Bild, Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров.
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Эти беспилотники предназначены для компенсации нехватки у ВСУ дальнобойных ракет. Украина планирует использовать новые дроны для возможных атак на объекты на Урале и в Заполярье.
По информации rosbalt.ru, к концу года украинской армии будут поставлены дроны от десяти производителей, а также созданный Конструкторским Бюро "Луч" беспилотник "Сокол-3000" с дальностью до 3300 км.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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