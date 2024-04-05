Украина готовится атаковать Россию дронами с дальностью до 3300 км

Украина получит дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров

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Согласно информации немецкой газеты Bild, Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат дроны с дальностью полета более 2 тысяч километров.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти беспилотники предназначены для компенсации нехватки у ВСУ дальнобойных ракет. Украина планирует использовать новые дроны для возможных атак на объекты на Урале и в Заполярье.

По информации rosbalt.ru, к концу года украинской армии будут поставлены дроны от десяти производителей, а также созданный Конструкторским Бюро "Луч" беспилотник "Сокол-3000" с дальностью до 3300 км.