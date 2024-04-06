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Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами

Силовые структуры

Информация о том, что около 3000 бойцов ЧВК "Вагнер" перешли в состав чеченского батальона "Ахмат" является недостоверной. Об этом говорят официальные источники "Оркестра".

Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Ранее в Сети появились слухи о том, что первый штурмовой отряд "музыкантов" практически полностью вступил в состав одного из чеченских батальонов. Однако после проверки данные оказались фейковыми.

На данный моменты бойцы ЧВК "Вагнер" успешно выполняют боевые задачи в Африке и никаким образом не связаны с батальоном "Ахмат". Любая информация, согласно которой сотрудники "Оркестра" задействованы на любых других направлениях кроме Черного континента, является ложной.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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