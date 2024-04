Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами

Информация о том, что около 3000 бойцов ЧВК "Вагнер" перешли в состав чеченского батальона "Ахмат" является недостоверной. Об этом говорят официальные источники "Оркестра".

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike