Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами

Информация о том, что около 3000 бойцов ЧВК "Вагнер" перешли в состав чеченского батальона "Ахмат" является недостоверной. Об этом говорят официальные источники "Оркестра".

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Ранее в Сети появились слухи о том, что первый штурмовой отряд "музыкантов" практически полностью вступил в состав одного из чеченских батальонов. Однако после проверки данные оказались фейковыми.

На данный моменты бойцы ЧВК "Вагнер" успешно выполняют боевые задачи в Африке и никаким образом не связаны с батальоном "Ахмат". Любая информация, согласно которой сотрудники "Оркестра" задействованы на любых других направлениях кроме Черного континента, является ложной.