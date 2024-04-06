"Прилетело, несмотря на ПВО". ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять западные F-16

Армия РФ поразила аэродром Староконстантинов, готовый к приёму F-16

0:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где Киев готовится принять натовские истребители F-16, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные николаевского подполья.

Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд is licensed under public domain

Координатор подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что при ударе ВС РФ, предположительно, попали по расположению украинских и западных военных лётчиков.

"Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилёте, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва — военный аэродром", — сказал он.

Ранее Вашингтон подтвердил готовность передать ВСУ истребители F-16 после того, как будет завершена подготовка украинских пилотов. Министр обороны Нидерландов заявила, что Дания первой поставит Киеву военные самолёты, а во второй половине года на Украину отправится партия нидерландских F-16. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что появление у ВСУ этих истребителей будет расценено Кремлём как ядерная угроза со стороны Запада.

Тем временем в ВСУ выразили недовольство западными истребителями F-16, назвав их морально устаревшими.