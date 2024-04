"Уже не боец": бойцы ЧВК "Вагнер" о переходе Ратибора в чеченский "Ахмат"

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Ратибор перешел в чеченский СОБР "Ахмат", о чем накануне публично заявил сам и вызвал критику со стороны своих уже бывших коллег и военных блогеров. По мнению многих, он уже давно искал себе место, где может спокойно отсидеться и дождаться конца СВО.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International