"Уже не боец": бойцы ЧВК "Вагнер" о переходе Ратибора в чеченский "Ахмат"

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Ратибор перешел в чеченский СОБР "Ахмат", о чем накануне публично заявил сам и вызвал критику со стороны своих уже бывших коллег и военных блогеров. По мнению многих, он уже давно искал себе место, где может спокойно отсидеться и дождаться конца СВО.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Действующие "музыканты" в свою очередь восприняли переход Ратибора почти как предательство, хоть и не особо удивились этому. По словам некоторых вагнеровцев, которыми они поделились с авторами Телеграм-канала "Янсен-Z", Ратибор уже давно не боец, его сильно потрепало на спецоперации, да и возраст дает о себе знать.

Интересно, что при этом сам бывший командир "Вагнера" еще год назад нелестно отзывался о российском минобороны и чеченском спецназе, в частности. Однако это не помешало ему принять предложение командира "Ахмата" Апти Алаутдинова и примкнуть к подразделению в качестве, как его уже успели окрестить свои, "свадебного генерала".

Сообщается, что Ратибор возглавит вновь сформированный полк при МО РФ в Чеченской республике. Однако "оркестранты" утверждают, что теперь в его обязанности будет входить реклама военной службы в грозненских частях, а поможет ему в этом его героическое прошлое. За такой вид деятельности бывшему "музыканту" обещано солидное денежное вознаграждение.