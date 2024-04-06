"Самоубийственный десант". Российский дрон-разведчик заснял расправу ВСУ над своими сослуживцами

Дрон ВС РФ заснял, как ВСУ расстреливают своих сослуживцев

Разведывательный беспилотник ВС РФ запечатлел момент расстрела военными ВСУ своих сослуживцев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сальдо рассказал, что расправа произошла на правом берегу Днепра. После расстрела украинские боевики положили тела убитых в лодку и оттолкнули ее от берега, а сами скрылись.

"Российские силовики полагают, что, вероятнее всего, не пожелавшие переправляться на левый берег Днепра украинские солдаты расправились с товарищами, заставлявшими их отправляться в самоубийственный десант", — написал он.

По словам губернатора, некоторые военнопленных ВСУ рассказывали, как офицеры угрожали расправой бойцам, отказывавшимся идти на штурм.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона об отправке французских войск на Украину.

