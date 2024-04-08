В Сети появилось видео уничтожения украинской РСЗО "Вампир" армией России

МО РФ: российский "Град" уничтожил украинскую РСЗО "Вампир"

В ходе спецоперации российские вооруженные силы поразили украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Вампир" вместе с её боекомплектом, которая в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Видео работы российского "Града", который уничтожил иностранную РСЗО появилось в Telegram-канале "РИА Новости",

РСЗО "Вампир" калибром в 122 мм RM-70, представляет собой модифицированную версию советской системы "Град" БМ-21, разработанную в Чехии.

Её производство началось в Чехословакии еще в 70-х годах прошлого века. Первый экземпляр новой модификации был изготовлен в феврале 2015 года, а первые испытания состоялись в октябре того же года. Публичная презентация системы прошла в феврале 2017 года.

По открытым данным, в 2022 году Украина получила партию новых "Вампиров" от Чехии. Предполагается, что киевский режим располагает не менее чем двадцатью реактивными системами залпового огня RM-70.