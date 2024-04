В Сети появилось видео уничтожения украинской РСЗО "Вампир" армией России

В ходе спецоперации российские вооруженные силы поразили украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Вампир" вместе с её боекомплектом, которая в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International