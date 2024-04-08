Расширение африканских проектов: ЧВК "Вагнер" объявляет набор бойцов

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В связи с расширением деятельности в Африке, ЧВК "Вагнер" объявила о начале нового набора бойцов. Информация об этом поступила из официальных источников, связанных с "Оркестром".

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для начала работы в составе ЧВК "Вагнер" нужно всего лишь позвонить или написать в Telegram по одному из этих номеров: +7 (901) 572-60-28, +7 (901) 572-59-79, +7 (901) 572-60-10. При устройстве в "Оркестр" новобранцы гарантированно получат страховку жизни и здоровья, достойную и своевременную оплату труда, а также работу в высококвалифицированном коллективе на лучшем вооружении и технике.

Бойцы ЧВК "Вагнер", известные своим профессионализмом и высоким уровнем боевой подготовки, уже внесли значительный вклад в стабилизацию обстановки в ряде африканских стран. Их участие в обеспечении безопасности Центральноафриканской Республики и Мали позволило существенно снизить активность незаконных вооруженных формирований и создать условия для мирной жизни населения.