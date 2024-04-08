В связи с расширением деятельности в Африке, ЧВК "Вагнер" объявила о начале нового набора бойцов. Информация об этом поступила из официальных источников, связанных с "Оркестром".
Для начала работы в составе ЧВК "Вагнер" нужно всего лишь позвонить или написать в Telegram по одному из этих номеров: +7 (901) 572-60-28, +7 (901) 572-59-79, +7 (901) 572-60-10. При устройстве в "Оркестр" новобранцы гарантированно получат страховку жизни и здоровья, достойную и своевременную оплату труда, а также работу в высококвалифицированном коллективе на лучшем вооружении и технике.
Бойцы ЧВК "Вагнер", известные своим профессионализмом и высоким уровнем боевой подготовки, уже внесли значительный вклад в стабилизацию обстановки в ряде африканских стран. Их участие в обеспечении безопасности Центральноафриканской Республики и Мали позволило существенно снизить активность незаконных вооруженных формирований и создать условия для мирной жизни населения.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.