Афера с незаконной миграцией вскрылась в Институте русского языка имени Пушкина

Полиция задержала сотрудников Института русского языка им. Пушкина по делу о миграции

Сотрудников Института русского языка им. Пушкина обвинили в афере с незаконной миграцией. СК задержал пятерых работников образовательного учреждения.

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Следователи в столице возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче фейковых сертификатов о владении русским языком и знании истории и основ законодательства РФ для предоставления в МВД с целью легализации пребывания в стране в институте.

"Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, следователи изъяли документы, подтверждающие причастность к делу", — пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Добавим, что СК расследует еще два подобных уголовных дела.



