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Афера с незаконной миграцией вскрылась в Институте русского языка имени Пушкина

Полиция задержала сотрудников Института русского языка им. Пушкина по делу о миграции

Силовые структуры

Сотрудников Института русского языка им. Пушкина обвинили в афере с незаконной миграцией. СК задержал пятерых работников образовательного учреждения.

Полиция задержала сотрудников Института русского языка им. Пушкина по делу о миграции
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Следователи в столице возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче фейковых сертификатов о владении русским языком и знании истории и основ законодательства РФ для предоставления в МВД с целью легализации пребывания в стране в институте.

"Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, следователи изъяли документы, подтверждающие причастность к делу", — пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Добавим, что СК расследует еще два подобных уголовных дела.


Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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