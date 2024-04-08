Афера с незаконной миграцией вскрылась в Институте русского языка имени Пушкина

Сотрудников Института русского языка им. Пушкина обвинили в афере с незаконной миграцией. СК задержал пятерых работников образовательного учреждения.
Следователи в столице возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче фейковых сертификатов о владении русским языком и знании истории и основ законодательства РФ для предоставления в МВД с целью легализации пребывания в стране в институте.
"Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, следователи изъяли документы, подтверждающие причастность к делу", — пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Добавим, что СК расследует еще два подобных уголовных дела.
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