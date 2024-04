Афера с незаконной миграцией вскрылась в Институте русского языка имени Пушкина

Сотрудников Института русского языка им. Пушкина обвинили в афере с незаконной миграцией. СК задержал пятерых работников образовательного учреждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International