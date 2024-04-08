В МО РФ рассказали о подвиге российского наводчика, который помог уничтожить гаубицу ВСУ

Минобороны РФ: младший сержант Романов уничтожил гаубицу с экипажем ВСУ

По информации Министерства обороны Российской Федерации, российский военнослужащий Иван Романов успешно ликвидировал гаубицу Вооружённых сил Украины вместе с её расчётом.

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Мужество и профессионализм гвардии младшего сержанта Романова позволили подавить артиллерийский огонь противника.

По словам представителей Минобороны, Иван Романов выполнял задачи по уничтожению военной техники Вооружённых сил Украины. Во время атаки со стороны противника, Романову пришлось оперативно реагировать и вывести боевую машину из-под артиллерийского огня.

Совершив противоогневой манёвр, военнослужащий сумел эффективно навести боевую технику на позиции противника и уничтожить гаубицу ВСУ.

Его быстрая и точная работа способствовала успешному выполнению поставленной задачи и нейтрализации угрозы со стороны противника.