В МО РФ рассказали о подвиге российского наводчика, который помог уничтожить гаубицу ВСУ

По информации Министерства обороны Российской Федерации, российский военнослужащий Иван Романов успешно ликвидировал гаубицу Вооружённых сил Украины вместе с её расчётом.

Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License