Машины разминирования Wisent 1 НАТО на Украине сами подрывались на минах

"Военная мысль": машины разминирования НАТО Wisent 1 были потеряны на минах

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В статье "Военной мысли", опубликованной Минобороны Российской Федерации и доступной через РИА Новости, сообщается о неэффективности машин разминирования НАТО, использованных украинской армией, включая период контрнаступления летом предыдущего года.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Исследование, основанное на опыте современных конфликтов, показывает, что традиционные установки типа УР-77 "Метеорит", разработанные еще в советские времена, не справляются с задачей прокладки проходов в минных заграждениях благодаря использованию удлиненных зарядов.

В связи с этим, журнал обращает внимание на то, что армии НАТО и Вооруженные силы Украины сконцентрировали свои усилия на машине разминирования с сплошным тралом для быстрого преодоления минных полей противника. Однако, во время контрнаступления, машины разминирования, такие как Wisent 1 и БМР-2, пострадали от подрывов на российских минах и эффективного огня обороняющихся сил России. Например, в Работино в прошлом году было потеряно несколько машин Wisent 1.

Авторы статьи делают вывод о том, что механический метод (использование тралов и машин разминирования) для прокладки проходов в минных и взрывных заграждениях в современных вооруженных конфликтах возможен только в случае полного подавления систем огня противника. Инженерные заграждения, как подчеркивается в журнале, играют критическую роль в любом типе сражения и оказывают значительное влияние на ход боевых действий.