"Зарево "пустого склада" было видно на несколько километров", — собеседник РИА Новости Сергей Лебедев поделился подробностями уничтожения склада вооружений ВСУ

ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно публикации РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает: российские вооруженные силы нанесли авиационный удар по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"По словам местной администрации, попадание было в пустое складское помещение, которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от "пустующего склада", — сказал собеседник агентства.

Лебедев также сообщил, что ежедневно российские войска наносят удары по энергетическим объектам и производственным площадям в селе Боровое, расположенном в пригороде Харькова. Кроме того, по данным подполья, в городе Волчанск артиллерийским ударом был разрушен частный дом, в котором украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт, откуда велся обстрел приграничных районов Белгородской области.

Лебедев отметил, что российская артиллерия также нанесла удар по селу Кучеревка в Купянском районе, предотвратив тем самым ротацию украинских войск на линии соприкосновения. При этом, по его словам, мирные жители не пострадали.