Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел боевиков ВСУ

Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

При эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной, Луганской Народной Республике, был обнаружен телефон, содержащий фото и видео порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил РИА Новости секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, Сергей Белов.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert gilleslambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, в ходе работы представителей межведомственной рабочей группы и полевой команды из подвала частного жилого домостроения были извлечены останки трех человек. Двое из них, судя по форме, были военными украинской армии. При осмотре тел были обнаружены несколько телефонов, смартфон и планшет, с которых удалось частично восстановить информацию.

Особое внимание вызвал смартфон, с которого была извлечена MicroSD-карта. Визуальное содержимое карты не соответствовало занимаемому пространству. В результате специалисты выявили скрытый раздел, содержащий порнографические изображения детей.