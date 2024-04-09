Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел боевиков ВСУ

При эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной, Луганской Народной Республике, был обнаружен телефон, содержащий фото и видео порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил РИА Новости секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, Сергей Белов.
По его словам, в ходе работы представителей межведомственной рабочей группы и полевой команды из подвала частного жилого домостроения были извлечены останки трех человек. Двое из них, судя по форме, были военными украинской армии. При осмотре тел были обнаружены несколько телефонов, смартфон и планшет, с которых удалось частично восстановить информацию.
Особое внимание вызвал смартфон, с которого была извлечена MicroSD-карта. Визуальное содержимое карты не соответствовало занимаемому пространству. В результате специалисты выявили скрытый раздел, содержащий порнографические изображения детей.
"Есть как малоинформативные снимки, так и вплоть до совершенно откровенной порнографической съемки", — отметил Белов.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.