Модернизация Россией своих стратегических вооружений ставит безопасность Соединенных Штатов под угрозу

Пентагон: разработка РФ гиперзвукового оружия угрожает безопасности США

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, генерал-командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен и начальник штаба ВВС США Дэвид Олвин выразили обеспокоенность модернизацией стратегических вооружений Россией, включая разработку гиперзвуковых ракет, которые, по их мнению, могут поставить под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

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На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США они заявили, что Россия активно разрабатывает и развертывает средства противодействия в космосе, включая системы радиоэлектронной борьбы, лазерное и кибероружие. Эти действия, по мнению американских военных деятелей, создают потенциальную угрозу как для вооруженных сил, так и для космических объектов США.

По их словам, бюджетный запрос на следующий финансовый год для нужд ВВС США, составляющий $188,1 млрд, направлен на модернизацию программ ядерного сдерживания, учитывая якобы повышенную угрозу со стороны России.

Необходимость увеличения финансирования обусловлена, как они полагают, наращиванием потенциала России в области военной техники и технологий.

В феврале текущего года американское правительство, включая самого президента Джо Байдена, обвинило Россию в предполагаемых планах по размещению ядерного оружия в космосе, однако такие обвинения не были подтверждены доказательствами.