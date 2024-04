Модернизация Россией своих стратегических вооружений ставит безопасность Соединенных Штатов под угрозу

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, генерал-командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен и начальник штаба ВВС США Дэвид Олвин выразили обеспокоенность модернизацией стратегических вооружений Россией, включая разработку гиперзвуковых ракет, которые, по их мнению, могут поставить под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

