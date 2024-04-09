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Российские войска освободили село Первомайское в ДНР

Освобождено село Первомайское в ДНР

0:44
Силовые структуры » Военные новости

В ходе наступательных действий российские войска заняли село Первомайское к юго-западу от Авдеевки и недалеко от посёлка Пески. 

Освобождено село Первомайское в ДНР
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Первомайское имело стратегическое значение как один из опорных узлов обороны ВСУ на Авдеевском направлении. За последние месяцы российским войскам удалось освободить значительные территории в окрестностях Донецка. Главным успехом было взятие Авдеевки, после чего последовало смещение линии фронта на запад. ВСУ пока не удаётся закрепиться на новой линии обороны. Успехи России на поле боя с одной стороны вынуждают украину и страны Запада искать всё новые людские ресурсы и военную технику, с другой укрепляют позиции сторонников переговоров с Россией. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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