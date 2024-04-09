В ходе наступательных действий российские войска заняли село Первомайское к юго-западу от Авдеевки и недалеко от посёлка Пески.
Первомайское имело стратегическое значение как один из опорных узлов обороны ВСУ на Авдеевском направлении. За последние месяцы российским войскам удалось освободить значительные территории в окрестностях Донецка. Главным успехом было взятие Авдеевки, после чего последовало смещение линии фронта на запад. ВСУ пока не удаётся закрепиться на новой линии обороны. Успехи России на поле боя с одной стороны вынуждают украину и страны Запада искать всё новые людские ресурсы и военную технику, с другой укрепляют позиции сторонников переговоров с Россией.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.