"Партизаны обнаружили". ВСУ обстреливают из оружия Болгарии её граждан в Херсонской области

ВСУ используют болгарское оружие против болгар в Херсонской области

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ обстреливают поставленным из Болгарии оружием части Херсонской области, где проживают этнические болгары, сообщил РИА Новости представитель болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Геннадий Недялков.

По его словам, украинские военные систематически наносят удары по Алёшкинскому и Голопристанскому районам.

"И, к сожалению моему большому, нашими партизанами было обнаружено, что эти снаряды были произведены на заводе "Арсенал" в Болгарии, город Казанлык, и через воздушные коридоры переправлены на Украину", — сообщил Недялков.

Ранее община в Херсонской области обратилась к Софии с призывом прекратить поставки болгарского оружия Киеву.

Болгары живут на Херсонщине с 18 века, когда Болгария находилась под игом Османской империи.

С начала спецоперации России София неоднократно отправляла киевскому режиму различные виды вооружений, как советского образца, так и современные оружие и боеприпасы завода "Арсенал".