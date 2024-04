Владимир Зеленский заявил о необходимой помощи для реализации нового контрнаступления

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев разработал план нового контрнаступления против российских войск. Однако, по его словам, для успешной реализации этого плана украинской армии необходимо дополнительное вооружение, в том числе поставки из США.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International