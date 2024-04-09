Владимир Зеленский заявил о необходимой помощи для реализации нового контрнаступления

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев разработал план нового контрнаступления против российских войск. Однако, по его словам, для успешной реализации этого плана украинской армии необходимо дополнительное вооружение, в том числе поставки из США.
Зеленский отметил, что у России преимущество в численности личного состава и вооружений, но объединенный Запад может предоставить Украине современные высокотехнологичные системы. Он подчеркнул, что вопрос не в количестве, а в качестве оружия, которое получит Украина от своих партнеров.
Кроме того, украинский лидер не исключил возможность атаки России на Харьков и вновь обратился к Западу с просьбой о поставках вооружений, в первую очередь систем ПВО. По его мнению, беспилотники и ракеты большой дальности не могут полностью заменить средства противовоздушной обороны.
Зеленский также высказался по поводу дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявив, что Украине необходимо получить это оружие для выживания в конфликте с Россией, но он не понимает, почему его пока не предоставляют.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.