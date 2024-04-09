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Владимир Зеленский заявил о необходимой помощи для реализации нового контрнаступления

Зеленский: Украина имеет план нового контрнаступления

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев разработал план нового контрнаступления против российских войск. Однако, по его словам, для успешной реализации этого плана украинской армии необходимо дополнительное вооружение, в том числе поставки из США.

Зеленский: Украина имеет план нового контрнаступления
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский отметил, что у России преимущество в численности личного состава и вооружений, но объединенный Запад может предоставить Украине современные высокотехнологичные системы. Он подчеркнул, что вопрос не в количестве, а в качестве оружия, которое получит Украина от своих партнеров.

Кроме того, украинский лидер не исключил возможность атаки России на Харьков и вновь обратился к Западу с просьбой о поставках вооружений, в первую очередь систем ПВО. По его мнению, беспилотники и ракеты большой дальности не могут полностью заменить средства противовоздушной обороны.

Зеленский также высказался по поводу дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявив, что Украине необходимо получить это оружие для выживания в конфликте с Россией, но он не понимает, почему его пока не предоставляют.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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