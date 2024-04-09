Россия собирается представить в Международный суд ООН все доказательства зверств, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нацбатальонами на территории Донбасса.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью для газеты "Известия".
Вершинин отметил, что украинцы, выступавшие как обвинители, теперь сами стали обвиняемыми.
"Суд оставил вопрос о том, совершала ли сама Украина геноцид на Донбассе. По мнению западной прессы, Украина 'забила гол в свои ворота'", — заявил он.
Вершинин считает, что Запад и Украина наказали самих себя. Россия представит в суд все доказательства жестокостей, совершаемых ВСУ и нацбатальонами на Донбассе.
Ранее Международный суд ООН установил, что Россия должна подготовить контрмеморандум по иску, выдвинутому Украиной, до 2 августа.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.