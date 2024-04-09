Киев "забил гол в собственные ворота": Россия представит суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов

Замглавы МИД РФ Вершинин: РФ предоставит суду ООН доказательства зверств боевиков ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия собирается представить в Международный суд ООН все доказательства зверств, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нацбатальонами на территории Донбасса.

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Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью для газеты "Известия".

Вершинин отметил, что украинцы, выступавшие как обвинители, теперь сами стали обвиняемыми.

"Суд оставил вопрос о том, совершала ли сама Украина геноцид на Донбассе. По мнению западной прессы, Украина 'забила гол в свои ворота'", — заявил он.

Вершинин считает, что Запад и Украина наказали самих себя. Россия представит в суд все доказательства жестокостей, совершаемых ВСУ и нацбатальонами на Донбассе.

Ранее Международный суд ООН установил, что Россия должна подготовить контрмеморандум по иску, выдвинутому Украиной, до 2 августа.