Слаженная работа: в Сети появилось видео штурма украинского опорного пункта в ДНР

Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении

Министерство обороны РФ представило видеозапись штурма украинского опорного пункта на авдеевском направлении, осуществляемого в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе операции штурмовикам огневую поддержку оказывали расчеты минометов "Сани".

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

За три дня до этого события, 21 февраля 2022 года, глава российского государства заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с обстановкой на Донбассе.