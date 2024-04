Слаженная работа: в Сети появилось видео штурма украинского опорного пункта в ДНР

Министерство обороны РФ представило видеозапись штурма украинского опорного пункта на авдеевском направлении, осуществляемого в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0