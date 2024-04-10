Слаженная работа: в Сети появилось видео штурма украинского опорного пункта в ДНР

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Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении

Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ представило видеозапись штурма украинского опорного пункта на авдеевском направлении, осуществляемого в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе операции штурмовикам огневую поддержку оказывали расчеты минометов "Сани".

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

За три дня до этого события, 21 февраля 2022 года, глава российского государства заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с обстановкой на Донбассе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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