Слаженная работа: в Сети появилось видео штурма украинского опорного пункта в ДНР

Министерство обороны РФ представило видеозапись штурма украинского опорного пункта на авдеевском направлении, осуществляемого в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости.
В ходе операции штурмовикам огневую поддержку оказывали расчеты минометов "Сани".
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
За три дня до этого события, 21 февраля 2022 года, глава российского государства заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
На следующий день Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с обстановкой на Донбассе.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.