США одобрили возможную продажу Украине систем ЗРК Hawk - зенитных комплексов средней дальности, активно использовавшихся в конфликтах второй половины XX века.
Инициатором разрешения выступил Госдепартамент США, который одобрил продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk стоимостью $138 млн. Решение обосновывается чрезвычайной ситуацией, требующей немедленной продажи оборонных товаров и услуг.
Проведение СВО показало критическое отставание Украины в сфере средств ПВО, российские средства поражения свободно достигают любых объектов на территории страны, и только необходимость периодически пополнять запасы ракет и бомб предоставляет Украине возможность хотя бы частично оправляться от последствий воздушных ударов. Военные советники из стран Запада более всего обеспокоены проблемами в украинской ПВО. Однако едва ли устаревшие и уже снятые с вооружения ЗРК Hawk смогут хотя бы частично укрепить ПВО "страны 404".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.