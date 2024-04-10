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США решили поставить Украине ЗРК Hawk

США намерены укрепить украинскую ПВО

1:02
Силовые структуры » Военные новости

США одобрили возможную продажу Украине систем ЗРК Hawk - зенитных комплексов средней дальности, активно использовавшихся в конфликтах второй половины XX века. 

США намерены укрепить украинскую ПВО
Фото: commons.wikimedia.org by building-tech.org

Инициатором разрешения выступил Госдепартамент США, который одобрил продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk стоимостью $138 млн. Решение обосновывается чрезвычайной ситуацией, требующей немедленной продажи оборонных товаров и услуг.

Проведение СВО показало критическое отставание Украины в сфере средств ПВО, российские средства поражения свободно достигают любых объектов на территории страны, и только необходимость периодически пополнять запасы ракет и бомб предоставляет Украине возможность хотя бы частично оправляться от последствий воздушных ударов. Военные советники из стран Запада более всего обеспокоены проблемами в украинской ПВО. Однако едва ли устаревшие и уже снятые с вооружения ЗРК Hawk смогут хотя бы частично укрепить ПВО "страны 404". 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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