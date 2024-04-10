Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По всей Европе задерживают сирийских боевиков
Самая дорогая недвижимость в Москве находиться на улице Усачева
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм
Министерство обороны РФ: ВСУ на Херсонском направлении потеряли 65 человек и несколько единиц бронетехники

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 65 человек

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на Херсонском направлении. По данным министерства, в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" были уничтожены десятки украинских военнослужащих и несколько единиц техники.

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 65 человек
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В частности, в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, а также Михайловка и Ивановка Херсонской области были нанесены удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад территориальной обороны. В результате, по оценкам российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 65 человек, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм
Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья
Дженифер Лопес появилась в пиджаке мужеподобного типа
Бахрейн вводит новый туристический налог с 1 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников