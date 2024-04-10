Министерство обороны РФ: ВСУ на Херсонском направлении потеряли 65 человек и несколько единиц бронетехники

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 65 человек

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на Херсонском направлении. По данным министерства, в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" были уничтожены десятки украинских военнослужащих и несколько единиц техники.

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В частности, в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, а также Михайловка и Ивановка Херсонской области были нанесены удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад территориальной обороны. В результате, по оценкам российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 65 человек, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".