"Недооценивать — это самая большая глупость": В России отреагировали на планы НАТО нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ

Военный эксперт Шурыгин: НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ

НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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"НАТО является конгломератом стран, которые превосходят Россию в экономическом потенциале примерно в 8 раз. И, соответственно, в этом случае возможности за 2-3 года развить свою военную промышленность у НАТО огромные. Есть огромные проблемы с этим, безусловно. И они с трудом их решают. Но если вопрос для них станет принципиальным, то за 2-3 года они могут очень существенно нарастить военную промышленность. Конечно, они будут превосходить нас или, по крайней мере, будут очень близко рядом с нами", — сказал он.

По словам Шурыгина, НАТО имеет огромные возможности в производстве авиационной техники, которые превышают возможности России в несколько раз.

"Потому что у нас авиационных заводов на пальцах одной руки, а там — полтора десятка. По количеству верфей, возможностей спускать на воду боевые корабли — у них огромное превосходство над нами. По сухопутным войскам у них сейчас очень сложно. Они практически не делают танки, не делают артиллерию. Но и этот вопрос они могут закрыть. Недооценивать НАТО — это самая большая глупость", — резюмировал он.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Североатлантический альянс смог бы догнать военно-промышленный комплекс Российской Федерации, ему нельзя тратить время.