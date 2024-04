"Недооценивать — это самая большая глупость": В России отреагировали на планы НАТО нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ

НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic