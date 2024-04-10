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"Недооценивать — это самая большая глупость": В России отреагировали на планы НАТО нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ

Военный эксперт Шурыгин: НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ

Силовые структуры » Военные новости

НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Шурыгин: НАТО с трудом, но может нарастить военное производство, чтобы сравняться с РФ
Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"НАТО является конгломератом стран, которые превосходят Россию в экономическом потенциале примерно в 8 раз. И, соответственно, в этом случае возможности за 2-3 года развить свою военную промышленность у НАТО огромные. Есть огромные проблемы с этим, безусловно. И они с трудом их решают. Но если вопрос для них станет принципиальным, то за 2-3 года они могут очень существенно нарастить военную промышленность. Конечно, они будут превосходить нас или, по крайней мере, будут очень близко рядом с нами", — сказал он.

По словам Шурыгина, НАТО имеет огромные возможности в производстве авиационной техники, которые превышают возможности России в несколько раз.

"Потому что у нас авиационных заводов на пальцах одной руки, а там — полтора десятка. По количеству верфей, возможностей спускать на воду боевые корабли — у них огромное превосходство над нами. По сухопутным войскам у них сейчас очень сложно. Они практически не делают танки, не делают артиллерию. Но и этот вопрос они могут закрыть. Недооценивать НАТО — это самая большая глупость", — резюмировал он.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Североатлантический альянс смог бы догнать военно-промышленный комплекс Российской Федерации, ему нельзя тратить время.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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