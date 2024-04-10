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Бойцы ВСУ плохо отозвались о командовании из-за краха контрнаступления в прошлом году

Express: украинские солдаты рассказали о плохой подготовке контрнаступления в 2023-м году

1:05
Силовые структуры » Военные новости

Солдаты ВСУ плохо отозвались о подготовке командованием контрнаступления украины в ходе СВО в 2023-м году. Статью об этом написала британская газета Express, ссылаясь на источники.

Express: украинские солдаты рассказали о плохой подготовке контрнаступления в 2023-м году
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Издание сообщает, что наступление Украины летом прошлого года "не привело к сколько-нибудь существенному прорыву". Такое результат армия показала из-за того, что украинские силы "были сбиты с толку" мощными оборонительными укреплениями ВС РФ, возведенными зимой 2022-2023 годов.

"Украинцы критически относятся к проведению прошлогоднего контрнаступления", — пишет "Газета.ru", ссылаясь на британское издание.

Источник, близкий к украинским военным, рассказал Express, что бойцы, участвовавшие в военной кампании 2023-го года, остались недовольны командованием, так как их "не проинструктировали должным образом".

Западные военные эксперты, по информации британской газеты, взволнованы тем, что ВСУ не усвоили уроки 2023-го года. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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