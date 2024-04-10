Солдаты ВСУ плохо отозвались о подготовке командованием контрнаступления украины в ходе СВО в 2023-м году. Статью об этом написала британская газета Express, ссылаясь на источники.
Издание сообщает, что наступление Украины летом прошлого года "не привело к сколько-нибудь существенному прорыву". Такое результат армия показала из-за того, что украинские силы "были сбиты с толку" мощными оборонительными укреплениями ВС РФ, возведенными зимой 2022-2023 годов.
"Украинцы критически относятся к проведению прошлогоднего контрнаступления", — пишет "Газета.ru", ссылаясь на британское издание.
Источник, близкий к украинским военным, рассказал Express, что бойцы, участвовавшие в военной кампании 2023-го года, остались недовольны командованием, так как их "не проинструктировали должным образом".
Западные военные эксперты, по информации британской газеты, взволнованы тем, что ВСУ не усвоили уроки 2023-го года.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.