Йенс Столтенберг одобрил выбор города Миккели в Финляндии как базы для штаба Северного фронта

Йенс Столтенберг заявил, что приветствует инициативу Финляндии по созданию в городе Миккели штаба НАТО, но пока решение не принято.
Финляндия, вступившая в 2023 году НАТО, проявляет повышенную активность. Она уже выступила с инициативой размещения у себя войск НАТО, активно участвует в отправке вооружения на Украину и теперь предложила разместить штаб командования Северным фронтом НАТО в городе Миккели в 140 км от российской границы и в 200 км от Петербурга.
Однако в НАТО опасаются,что этот штаб может стать слишком уязвимым в случае конфликта с Россией.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.