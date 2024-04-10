Йенс Столтенберг одобрил выбор города Миккели в Финляндии как базы для штаба Северного фронта

Финляндия предложила разместить командный штаб НАТО в Миккели: решение пока не принято

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Йенс Столтенберг заявил, что приветствует инициативу Финляндии по созданию в городе Миккели штаба НАТО, но пока решение не принято.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Финляндия, вступившая в 2023 году НАТО, проявляет повышенную активность. Она уже выступила с инициативой размещения у себя войск НАТО, активно участвует в отправке вооружения на Украину и теперь предложила разместить штаб командования Северным фронтом НАТО в городе Миккели в 140 км от российской границы и в 200 км от Петербурга.

Однако в НАТО опасаются,что этот штаб может стать слишком уязвимым в случае конфликта с Россией.