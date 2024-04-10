Бундесвер снова опозорился со злополучной БМП — в Киеве позлорадствовали над "Пумой"

2:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

К декабрю 2023 года планировалось, что Вооруженные силы Германии получат первую партию из пятнадцати обновленных боевых машин пехоты Puma S1. Осенью 2021 года был подписан контракт на изготовление общим числом 143 БМП на сумму 1 миллиарда евро, сообщает EADaily.

Новая версия Puma S1 отличается от базовой модели наличием пусковых установок для противотанковых ракет MELLS (лицензионная версия израильских ракет Spike), цифровых радиостанций, улучшенных дневных и ночных камер для экипажа и другими характеристиками. Однако похоже, что возник новый скандальный эпизод, связанный с этой боевой машиной в германской армии, сообщает украинское издание Defence Express со ссылкой на польский портал ZBiAM.

На данный момент Вооруженные силы ФРГ получили только 10 машин из первой партии, причем с значительными задержками по срокам поставки. Это привело к предполагаемым штрафным санкциям против компаний-производителей, таких как Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall.

В конце декабря 2023 года, когда Министерство обороны Германии впервые сообщило о задержке в модернизации этих бронемашин, было объявлено, что проблема связана с обновлением программного обеспечения. Однако теперь возникает идея, что проблема может быть связана с наполнителем для бортовых огнетушителей на случай пожара.

Согласно опубликованной информации, огнетушители на БМП Puma используют материалы, которые должны быть безопасными для окружающей среды, однако на практике они приводят к выходу из строя бортовой электроники при применении. Существует альтернатива в виде галоновых огнетушителей, но по немецким стандартам они могут применяться только на самолетах.

Также вспоминается наиболее известный инцидент с немецкими БМП Puma во время учений 37-й бригады 7-й танковой дивизии бундесвера в ноябре 2022 года, когда все 18 машин вышли из строя за восемь дней.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее анонсировал планы по реорганизации военного командования страны в рамках усилий по повышению боеспособности вооруженных сил НАТО. Германия после февраля 2022 года резко увеличила расходы на оборону, а Писториус активно занимался оптимизацией бундесвера.

По мнению западных военных экспертов, причиной уклона ФРГ в сторону милитаризации может быть "вероятность нападения России в будущем на страну или страны НАТО".