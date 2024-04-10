Ряд областей Украины объявил о ракетной опасности, среди которых Киевская, Одесская, Николаевская и Винницкая

В нескольких областях Украины, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской области, была объявлена воздушная тревога.
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, предоставленные Министерством цифровой трансформации Украины.
Согласно информации на карте, воздушная тревога в Киевском регионе была объявлена в 1:09 по московскому времени.