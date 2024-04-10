Ряд областей Украины объявил о ракетной опасности, среди которых Киевская, Одесская, Николаевская и Винницкая

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В нескольких областях Украины, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской области, была объявлена воздушная тревога.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, предоставленные Министерством цифровой трансформации Украины.

Согласно информации на карте, воздушная тревога в Киевском регионе была объявлена в 1:09 по московскому времени.