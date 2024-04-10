"ВС России представляют серьёзную угрозу": в НАТО признали, что конфликт на Украине достиг решающего момента

Кристофер Каволи: конфликт на Украине достиг решающего момента

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что конфликт на Украине достиг решающего момента.

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По его словам, Вооружённые силы России могут переломить ход событий, если США не предоставят дополнительную помощь Киеву.

Американская газета The Washington Post цитирует слова генерала.

"ВС России представляют серьёзную угрозу Вооружённым силам Украины", — сказал Каволи.

Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Вормут заявила, что американские войска, размещённые в Европе, столкнутся с трудностями, если Конгресс США не одобрит дальнейшие финансовые средства для поддержки Украины.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию" Украины одной из главных целей СВО.