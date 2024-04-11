Как белгородцы выживают под ежедневным огнём

В Белгороде рассказали, по какой системе идут обстрелы ВСУ

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Белгороде в момент ракетного прилёта. Один из местных жителей рассказал, что ракетные атаки бывают практически каждый день.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Раньше у врага не было вообще никакой системы, били в любое время. Сейчас ВСУ взяли моду обстреливать нас либо рано утром, либо поздно вечером", — отметил он.

Люди прячутся в укрытия, в городе звучат сирена и оповещение: "Оставайтесь дома. Не выходите на улицу. Не подходите к окнам". На телефонах у всех жителей Белгорода установлена специальная программа, которая присылает оповещение о приближении ракетной опасности.

При этом белгородец подчеркнул, что "самое большое количество поражений происходит не от первичных осколков, а от стекла и от битого кирпича, то есть от вторичных осколков".

Ещё один белгородец Андрей, проживающий на улице Щорса, рассказал, что 10 апреля в пятом часу утра возле его дома был "серьёзный прилёт", территория была оцеплена полицией. Предположительно, пострадала одна женщина. Все машины на парковке оказались побиты осколками, в том числе автомобиль, принадлежащий самому Андрею.

Белгородец сообщил, что в городе "уже привыкли к прилётам. Бежим в ванную, ложимся на пол. Дожидаемся отбоя, а потом уже идём осматривать ущерб". Квартира, в которой живёт Андрей, в результате обстрела не пострадала. Но он, как и многие жители Белгорода, в превентивном порядке заклеил стёкла на окнах плёнкой: "Это прозрачная пленка, она не защищает стекло. Стекло всё равно разобьётся. Просто не вылетят осколки и никого не порежут".

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