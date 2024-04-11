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Подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины активизировали атаки с применением запрещенного химического оружия в зоне проведения СВО.

Подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки
Фото: defenceimagery.mod.uk by Cpl James Elmer is licensed under Open Government Licence version 1.0

Это подтверждается переходом от самодельных смесей к специальным снарядам, загруженным химическими веществами, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в беседе с корреспондентом URA.RU.

Марочко выделил Клещеевку как место, где зафиксировано применение адамсита, химического вещества, вызывающего серьезные физиологические расстройства, такие как замедление сердечного ритма и остановка дыхания.

Он выразил тревогу по поводу этих действий и предупредил о возможном усугублении ситуации с применением химического оружия, если ВСУ продолжат нести катастрофические потери на поле боя.

Подполковник подчеркнул, что украинские боевики используют химическое оружие без оглядки на мирных граждан, сбрасывая его с коптеров и стреляя по населенным пунктам ЛНР.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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