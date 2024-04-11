ВСУ не гнушаются использовать химическое оружие: названы районы, попавшие под удар

Подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки

Вооруженные силы Украины активизировали атаки с применением запрещенного химического оружия в зоне проведения СВО.

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Это подтверждается переходом от самодельных смесей к специальным снарядам, загруженным химическими веществами, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в беседе с корреспондентом URA.RU.

Марочко выделил Клещеевку как место, где зафиксировано применение адамсита, химического вещества, вызывающего серьезные физиологические расстройства, такие как замедление сердечного ритма и остановка дыхания.

Он выразил тревогу по поводу этих действий и предупредил о возможном усугублении ситуации с применением химического оружия, если ВСУ продолжат нести катастрофические потери на поле боя.

Подполковник подчеркнул, что украинские боевики используют химическое оружие без оглядки на мирных граждан, сбрасывая его с коптеров и стреляя по населенным пунктам ЛНР.