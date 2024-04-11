Вооруженные силы Украины активизировали атаки с применением запрещенного химического оружия в зоне проведения СВО.
Это подтверждается переходом от самодельных смесей к специальным снарядам, загруженным химическими веществами, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в беседе с корреспондентом URA.RU.
Марочко выделил Клещеевку как место, где зафиксировано применение адамсита, химического вещества, вызывающего серьезные физиологические расстройства, такие как замедление сердечного ритма и остановка дыхания.
Он выразил тревогу по поводу этих действий и предупредил о возможном усугублении ситуации с применением химического оружия, если ВСУ продолжат нести катастрофические потери на поле боя.
Подполковник подчеркнул, что украинские боевики используют химическое оружие без оглядки на мирных граждан, сбрасывая его с коптеров и стреляя по населенным пунктам ЛНР.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.