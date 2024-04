ВСУ не гнушаются использовать химическое оружие: названы районы, попавшие под удар

Вооруженные силы Украины активизировали атаки с применением запрещенного химического оружия в зоне проведения СВО.

