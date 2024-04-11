ФСБ и Минобороны РФ предотвратили высадку десанта ВСУ на Тендровской косе, которую спланировали британцы

ФСБ пресекла спланированную британцами высадку десанта ВСУ на Тендровской косе

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники службы безопасности и минобороны РФ остановили десантирование группы спецназа ВСУ на Тендровскую косу. Эту операцию для Украины спланировали спецслужбы Лондона.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В ЦОС рассказали, что во время операции служащие ФСБ взяли в плен Горина Евгения Борисовича, который является старшим солдатом 73-го морского центра ВСУ. А остальных участников уничтожили.

Эта операция со стороны ВСУ стала свидетельством того, что Великобритания непосредственно вовлечена в конфликт, так как действия сил спецопераций ВСУ находится под кураторством особой лодочной службы, принадлежащей Королевской морской пехоте Лондона.

Горин сообщил, как проходит подготовка к диверсии на базе 5-RIFLES. И рассказал, как инструкторы Великобритании разрабатывали атаку на буровую вышку МСП-17, которую провели ССА ВСУ, чтобы захватить средства, сопровождающие БПЛА ВС РФ.