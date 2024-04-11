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ФСБ и Минобороны РФ предотвратили высадку десанта ВСУ на Тендровской косе, которую спланировали британцы

ФСБ пресекла спланированную британцами высадку десанта ВСУ на Тендровской косе

1:02
Силовые структуры

В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники службы безопасности и минобороны РФ остановили десантирование группы спецназа ВСУ на Тендровскую косу. Эту операцию для Украины спланировали спецслужбы Лондона.

ФСБ пресекла спланированную британцами высадку десанта ВСУ на Тендровской косе
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В ЦОС рассказали, что во время операции служащие ФСБ взяли в плен Горина Евгения Борисовича, который является старшим солдатом 73-го морского центра ВСУ. А остальных участников уничтожили.

Эта операция со стороны ВСУ стала свидетельством того, что Великобритания непосредственно вовлечена в конфликт, так как действия сил спецопераций ВСУ находится под кураторством особой лодочной службы, принадлежащей Королевской морской пехоте Лондона.

Горин сообщил, как проходит подготовка к диверсии на базе 5-RIFLES. И рассказал, как инструкторы Великобритании разрабатывали атаку на буровую вышку МСП-17, которую провели ССА ВСУ, чтобы захватить средства, сопровождающие БПЛА ВС РФ.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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