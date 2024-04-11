В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники службы безопасности и минобороны РФ остановили десантирование группы спецназа ВСУ на Тендровскую косу. Эту операцию для Украины спланировали спецслужбы Лондона.
В ЦОС рассказали, что во время операции служащие ФСБ взяли в плен Горина Евгения Борисовича, который является старшим солдатом 73-го морского центра ВСУ. А остальных участников уничтожили.
Эта операция со стороны ВСУ стала свидетельством того, что Великобритания непосредственно вовлечена в конфликт, так как действия сил спецопераций ВСУ находится под кураторством особой лодочной службы, принадлежащей Королевской морской пехоте Лондона.
Горин сообщил, как проходит подготовка к диверсии на базе 5-RIFLES. И рассказал, как инструкторы Великобритании разрабатывали атаку на буровую вышку МСП-17, которую провели ССА ВСУ, чтобы захватить средства, сопровождающие БПЛА ВС РФ.
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