Источник в Минобороны заявил, что в Украине уже давно отсутствует собственное вооружение

Минобороны: на Украине отсутствует вооружение, Западу остаётся лишь полностью раздеть свои войска.

Согласно заявлению высокопоставленного источника Министерства обороны РФ, на Украине уже давно нет собственного вооружения, и теперь Западу придется "раздевать свои войска догола".

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В ходе интервью для немецкой газеты Bild президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, однако для этого необходимы современное вооружение от иностранных партнёров, включая США. Он отметил, что Украина "очень хотела бы" атаковать Крымский мост, а также и некоторые объекты инфраструктуры, "которые служат военной целью", в число которых входят как аэродромы, так и другие мосты.

По словам представителя из Министерства обороны России, новое контрнаступление ВСУ приведет к полному поражению Украины и разгрому её армии.