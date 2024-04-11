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Источник в Минобороны заявил, что в Украине уже давно отсутствует собственное вооружение

Минобороны: на Украине отсутствует вооружение, Западу остаётся лишь полностью раздеть свои войска.

Силовые структуры » Военные новости

Согласно заявлению высокопоставленного источника Министерства обороны РФ, на Украине уже давно нет собственного вооружения, и теперь Западу придется "раздевать свои войска догола".

Минобороны: на Украине отсутствует вооружение, Западу остаётся лишь полностью раздеть свои войска.
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В ходе интервью для немецкой газеты Bild президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, однако для этого необходимы современное вооружение от иностранных партнёров, включая США. Он отметил, что Украина "очень хотела бы" атаковать Крымский мост, а также и некоторые объекты инфраструктуры, "которые служат военной целью", в число которых входят как аэродромы, так и другие мосты.

По словам представителя из Министерства обороны России, новое контрнаступление ВСУ приведет к полному поражению Украины и разгрому её армии.

"Обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", — сообщил источник в Минобороны.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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