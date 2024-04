Источник в Минобороны заявил, что в Украине уже давно отсутствует собственное вооружение

Согласно заявлению высокопоставленного источника Министерства обороны РФ, на Украине уже давно нет собственного вооружения, и теперь Западу придется "раздевать свои войска догола".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license