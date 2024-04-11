РИА Новости: Согласно заявлению Владимира Рогова, ВС РФ успешно форсировали реку Мокрые Яры в ДНР

Рогов: ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

РИА Новости: согласно сообщению от главы запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное, расположенного на территории ДНР.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Рогов рассказал, что российские военнослужащие активизировали боевые действия на времевском направлении, граничащем с Запорожской областью и ДНР. Он отметил, что "наши ребята" успешно переправились через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и закрепились в лесополосе, вытеснив оттуда украинских боевиков.

По словам Рогова, попытки противника провести контратаки на этом участке были отбиты.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свои позиции по линии фронта и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка в ДНР. Потери противника, по данным российского военного ведомства, составили до 105 военнослужащих.