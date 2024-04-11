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Артяков: ВКС РФ сопособны поразить самолеты НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Воздушные силы России эффективно противостоят истребителям F-16, которые входят в вооружение стран НАТО, по словам заместителя руководителя корпорации "Ростех" Владимира Артякова, выступившего на телеканале "Россия-1".

Артяков: ВКС РФ сопособны поразить самолеты НАТО
Фото: flickr.com by Артем Катранжи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Артяков обрисовал картину, согласно которой текущие российские авиационные системы, например Су-57 и Су-35, обладают высокой результативностью и способностью поражать устаревшие модели истребителей, такие как F-16, благодаря их современным характеристикам и компетентности российских пилотов.

Дополнительно он подчеркнул, что российская противовоздушная оборонная система находится на высоком уровне развития и функционирует стабильно без осечек.

В контексте передачи истребителей Украине, западные страны, в числе которых Нидерланды и Дания, выразили готовность предоставить Киеву самолеты F-16. Официальные представители Белого дома подтвердили планы о поставках военных самолетов от союзных государств после того, как украинские летчики завершат необходимую подготовку. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о намерении направить в Украину первый контингент истребителей F-16 в 2024 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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