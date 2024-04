В России заявили, что ВКС РФ способны противостоять истребителям НАТО в лице F-16

Воздушные силы России эффективно противостоят истребителям F-16, которые входят в вооружение стран НАТО, по словам заместителя руководителя корпорации "Ростех" Владимира Артякова, выступившего на телеканале "Россия-1".

