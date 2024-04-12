Досмеялся. Комик-азовец* из "Лиги смеха" получил тяжелое ранение в голову в зоне боевых действий

Вступивший в "Азов"* украинский комик Розовый был ранен в голову

0:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жена вступившего в ряды украинского националистического батальона "Азов"** участника шоу "Лига смеха" Виктора Розового сообщила, что он был ранен в голову в зоне боевых действий. Об этом женщина рассказала в Instagram*.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

По словам супруги, получил тяжёлое осколочное ранение ещё 21 марта. В составе нацполка "Азов"* Розовый воюет с 2022 года.

Сейчас комик находится в сознании и пытается общаться с родственниками, рассказала жена.

Ранее в США заявили, что будут использовать российские активы для помощи Украине без их изъятия.

* Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской.

** Запрещенная в РФ террористическая организация.