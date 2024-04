ФСБ и МВД задержали сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", которых подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что ФСБ совместно с МВД провели задержание предполагаемых виновных в похищении из бюджета 2,8 млрд рублей работников ПАО "Россети Северный Кавказ".

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported