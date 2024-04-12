ФСБ и МВД задержали сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", которых подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

Задержаны сотрудники "Россети Северный Кавказ" за хищение 2,8 млрд рублей

В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что ФСБ совместно с МВД провели задержание предполагаемых виновных в похищении из бюджета 2,8 млрд рублей работников ПАО "Россети Северный Кавказ".

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В сообщении сказано, что ФСБ и МВД выявили и пресекли действия ОПГ, в которую входили бывшие и действующие сотрудники "Россети Северный Кавказ", филиала компании "Дагэнерго" и прочих подрядных компаний, которые занимались хищением денег из бюджета в больших суммах. На данный момент выяснили, что украдено 2,8 млрд руб., которые были выделены на воплощение автоматической системы для учета электроэнергии в Республике Дагестан.

Ирина Волк, которая является официальным представителем МВД, рассказала, что деньги из бюджета страны были выделены для реализации программы по уменьшению больших потерь электричества на Северном Кавказе. Программа предусматривала установку счетчиков пользователям "Дагэнерго", передающие сведения о потребляемом электричестве дистанционно. Но на данный момент системы не ввели в эксплуатацию. Волкова поделилась, что, по ее сведениям, хищения проводились в течение нескольких лет.

Обвиняемых по решению суда города Махачкалы заключили под стражу. Против них было заведено дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ о хищении в особо крупных размерах. Провели 9 обысков в местах жительства и работы членов ОПГ в Москве, Дагестане, Карачево-Черкесии и Ставропольском крае. В ЦОС рассказали, что сотрудники обнаружили и изъяли доказательства, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности подозреваемых.