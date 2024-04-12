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На Украине заявили, что страна может остаться без ключевых объектов инфраструктуры уже в конце месяца

Эксперт Соскин: ПВО Украины неспособно защитить стратегические объекты

2:12
Силовые структуры » Военные новости

Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, высказал свои тревожные мысли на своем канале в YouTube относительно последних атак России на объекты энергетики Украины. Он подчеркнул, что проведенные удары демонстрируют неспособность украинской противовоздушной обороны защитить ключевые объекты страны.

Эксперт Соскин: ПВО Украины неспособно защитить стратегические объекты
Фото: www.facebook.com by Main Directorate is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, ночная атака сигнализирует о том, что ПВО Украины не в состоянии защитить стратегические объекты. Он так же подчеркнул, что в ходе атаки применялось высокоточное оружие.

Эксперт полагает, что к концу текущего месяца Украина может лишиться ключевых элементов своей инфраструктуры из-за новых российских ракет, которые успешно поражают заявленные цели. Он также выразил недовольство по поводу того, что во время атак президент страны, Владимир Зеленский, находился в Литве на подписание договоренностей, которые, по мнению эксперта, не имеют никакого влияния на текущую ситуацию.

В своем обращении к РИА Новости, координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил о поражении объекта в Киевской области, вероятно, речь идет о Трипольской ТЭС. Дополнительно, местные власти сообщили о повреждениях важных инфраструктурных объектов.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал по всей территории Украины в 4:42 по московскому времени, однако его отменили к 7:00 мск. Согласно информации от украинского издания "Бабель", атаки затронули Харьков, Львов, Ивано-Франковск и Волынскую области. Компания "Укрэнерго" заявила о повреждениях своих объектов в четырех регионах и на территории Запорожской области, контролируемой Киевом. Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих тепловых электростанций.

Представители "Центрэнерго" подтвердили, что Трипольская ТЭС в Киевской области была полностью уничтожена российскими военными.

Министерство обороны России объявило, что массированные атаки по объектам энергетики Украины были ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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